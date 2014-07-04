Гриневецький, Ківалов та Кіссе вийшли із фракції Партії регіонів

11:01, 04 липня 2014
Політика
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Народні депутати Сергій Гриневецький, Сергій Ківалов та Антон Кіссе вийшли із фракції Партії регіонів.

Сергей Кивалов

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради повідомив заступник голови ВР Руслан Кошулинський.

Як повідомляв УНІАН, з січня 2014 року з фракції Партії регіонів вийшли понад 100 депутатів.

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