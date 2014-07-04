Гриневецький, Ківалов та Кіссе вийшли із фракції Партії регіонів
11:01, 04 липня 2014Політика
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Народні депутати Сергій Гриневецький, Сергій Ківалов та Антон Кіссе вийшли із фракції Партії регіонів.
Гриневецький, Ківалов і Кіссе вийшли з фракції Партії регіонів
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради повідомив заступник голови ВР Руслан Кошулинський.
Як повідомляв УНІАН, з січня 2014 року з фракції Партії регіонів вийшли понад 100 депутатів.
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