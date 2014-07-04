Чоловік повідомив про замінування "Арени Львів", назвавшись "Андроїдом"

Про це УНІАН повідомила начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що о 10.30 на телефон оперативної лінії 102 зателефонував чоловік, який назвався „Андроїдом” та повідомив, що на території стадіону „Арена Львів” на вул. Стрийській у Львові „закладено бомбу, яка спрацює 6 липня о 14.00, якщо її не знешкодять”.

Читайте такожВ будівлі "5-го каналу" шукають вибухівку

Вимог, які б могли відвернути вибух, або інших умов чоловік, який назвався „Андроїдом” - не висував.

На місце події вже прибули працівники вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група міліції, співробітники ГУ ДСНС у Львівській області, медики та працівники відповідних служб, які задіюються у разі повідомлень про мінування.

З території стадіону евакуйовано працівників, проводиться обстеження території.

Працівники міліції проводять заходи з метою встановлення особи чоловіка, який повідомив про закладену вибухівку на стадіоні.