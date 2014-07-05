Слов'янськ залишається в оточенні, силовики ведуть вогонь на ураження по бойовиках - РНБО

13:38, 05 липня 2014
Політика
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Групи бойовиків, які намагаються вийти з оточення, потрапляють під вогонь українських силовиків

Славянск остается в окружении, силовики ведут огонь на поражение по боевикам / Фото УНИАН

Слов'янськ (Донецька область) перебуває в оточенні українських військових, які ведуть прицільний вогонь по бойовиках, що намагаються вирватися з міста. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Києві заявив прес-секретар Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. 

«Після учорашньої операції біля Миколаївки звузилося оточення навколо Слов'янська. Групи бойовиків, які намагаються вийти з оточення, потрапляють під вогонь українських силовиків», - сказав Лисенко. 

При цьому він уточнив, що зараз у місті працюють розвідувальні підрозділи Збройних сил і Нацгвардії.

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«Зараз йде робота із знищення бандформувань, які невеликими групами можуть переховуватися у будинках мирних жителів і приміщеннях. Операція знаходиться в активній фазі. Зараз йде вогонь на ураження по бойовиках», - сказав Лисенко.

Водночас він підкреслив, що операція ведеться максимально обережно і з чітким виконанням доручення президента України Петра Порошенка про дотримання безпеки мирних жителів. 

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«Президент України поставив завдання забезпечити безпеку мирних громадян і проведення операції зачистки міста – украй складне, але важливе. Головне завдання – збереження життя місцевих жителів», - підкреслив прес-секретар Інформцентру РНБО.

Він не уточнив, чи є точні дані про те, скільки мирних жителів залишається у Слов'янську. 

«У нас немає точних даних щодо кількості місцевих жителів. Але ми фіксуємо випадки, коли місцеві жителі здають українським військовим зброю (бойовиків - УНІАН), але й уточнюють вогневі точки бойовиків», - повідомив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко дав доручення підняти Державний прапор над міськрадою Слов'янська.

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