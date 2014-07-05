У Луганській області висаджено у повітря міст через Сіверський Донець

14:57, 05 липня 2014
Політика
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У Луганській області висаджено у повітря міст через Сіверський Донець

Фото: УНИАН

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай, 4 липня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Т-1315 «Райгородка-Михайлівка», біля села Трьохізбенка, вибухом пошкоджено міст через річку Сіверський Донець.Читайте такожМВС: Залізниці на Сході підриває Безлер, щоб збирати "данину" з поїздів

У зв'язку з цим на даній ділянці дороги порушено рух. Даний факт зареєстрований у ЄРДР.

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