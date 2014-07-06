МВС "візьметься" за міліціонерів Слов'янська
Міністерство внутрішніх справ проведе службові розслідування щодо кожного міліціонера зі Слов'янська.
Про це заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє сайт МВС України.
За словами Ярового, найближчим часом буде призначено нове керівництво міліції Слов’янська, а також призначені службові розслідування щодо кожного працівника місцевої міліції. Під час проведення цих службових розслідувань буде визначено, співробітничав працівник міліції Слов’янська із сепаратистами або ж залишався вірним присязі українському народові.
Крім того, заступник міністр внутрішніх справ повідомив, що багато правоохоронців з інших регіонів держави готові прибути на Донбас для участі в підтримці правопорядку.
Як повідомляв УНІАН, українські силовики сьогодні вибили терористів зІ Слов'янська, який був захоплений у середині квітня.
Над мерією Слов'янська вже висить Державний Прапор України.
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