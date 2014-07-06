МВС "візьметься" за міліціонерів Слов'янська

Про це заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє сайт МВС України.

За словами Ярового, найближчим часом буде призначено нове керівництво міліції Слов’янська, а також призначені службові розслідування щодо кожного працівника місцевої міліції. Під час проведення цих службових розслідувань буде визначено, співробітничав працівник міліції Слов’янська із сепаратистами або ж залишався вірним присязі українському народові.

Крім того, заступник міністр внутрішніх справ повідомив, що багато правоохоронців з інших регіонів держави готові прибути на Донбас для участі в підтримці правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики сьогодні вибили терористів зІ Слов'янська, який був захоплений у середині квітня.

Над мерією Слов'янська вже висить Державний Прапор України.

Читайте такожТерористи «ДНР» залишили Краматорськ - ЗМІ Президент України Петро Порошенко доручив надати невідкладну гуманітарну допомогу мешканцям Слов’янська та інших населених пунктів Донбасу, які були звільнені від бойовиків; нагородити бійців, які брали участь у визволенні Слов’янська, й відновити життєдіяльність міста.