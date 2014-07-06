У Донецьку співробітники ДАІ відмовилися патрулювати вулиці - ЗМІ

Вчора, 5 липня, на дорогах Донецької області не було жодного патруля ДАІ.

Як повідомили 62.ua поінформовані джерела, у зв'язку з тим, що 3 липня в Донецьку на своєму робочому місці були розстріляні три співробітники ДАІ, які несли постійну службу в районі залізничного вокзалу, працівники ДАІ прийняли рішення надати можливість дотримуватися дорожньої обстановки тим самопроголошеним структурам, які зможуть це зробити.

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Крім того, нагадаємо про те, що в Донецьку і Донецькій області бойовики ДНР здійснюють масові викрадення і захоплення автомобілів, а також перешкоджають розслідуванню фактів протиправної.