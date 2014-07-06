Аграрії відправили до звільнених міст картоплю, свіжий хліб, овочі, м'ясо, цукор і крупи

21:53, 06 липня 2014
Політика
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Аграрії надають продовольчу допомогу жителям Краматорська і Слов’янська.

Reuters

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства агропромислової політики та продовольства, у зв’язку із завершенням бойової операції зі звільнення Краматорська і Слов’янська від терористів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру агрополітики Ігорю Швайці вжити необхідних заходів щодо забезпечення цих міст продуктами харчування.

На звернення міністра першими мобілізувалися представники Всеукраїнської аграрної ради з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської областей України.

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Швайка закликав аграріїв приєднатися до надання продовольчої допомоги для звільнених від терористів міст.

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