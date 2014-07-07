США обіцяють продовжувати тиск на Росію - Держдеп

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Джона Керрі, оприлюдненій речницею Держдепу Джен Псакі.

"Держсекретар висловив глибоку стурбованість з приводу відмови підтримуваних Росією сепаратистів вжити необхідних заходів та надати гарантії, які б дозволили продовжити угоду про припинення вогню і підкреслив важливість прийняття заходів по деескалації", - йдеться в заяві.

"Він знову заявив про свою підтримку українців та їх право на самозахист і підкреслив зусилля українського уряду у спробі налагодити діалог з підтримуваними Росією сепаратистами", - цитує держсекретаря Псакі.

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"Він також дав зрозуміти, що ми і наші європейські та міжнародні партнери продовжуватимуть тиск на Росію, щоб перекрити всю підтримку і зброю, що поступає до сепаратистів, посилити контроль за кордоном, закликати сепаратистів скласти зброю, повернути прикордонні контрольно-пропускні пункти під контроль української держави, а також звільнити усіх заручників", - зазначила прес-секретар Держдепу.