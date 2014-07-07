СБУ зняла заборону на в'їзд в Україну низці осіб у зв'язку з похороном митрополита Володимира

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін.

“За дорученням СБУ тимчасово знято обмеження на групу людей, яким заборонено в'їзд на територію України”, - сказав Шишолін.

Читайте такожПатріарх Кирил не поїде на похорон митрополита Володимира - російські ЗМІРазом з тим, він зауважив, що не володіє інформацією, кому конкретно СБУ дозволила в'їхати в Україну на поховання і чи є серед них голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон, якому раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 липня в Києві на 79-му році життя помер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан).

Відспівування митрополита Володимира відбувається сьогодні, 7 липня, на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Поховають предстоятеля УПЦ на Лаврському братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері.