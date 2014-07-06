Митрополита Володимира поховають на Лаврському кладовищі

Поховають предстоятеля УПЦ на Лаврському братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері.

Як повідомляється у Журналах Священного Синоду Української православної церкви, який відбувся сьогодні у Києво-Печерській лаврі, обов’язки з організації та проведення похорону Митрополита Володимира покладено на спеціально створену комісію.

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У склад комісії з організації та проведення похорону Блаженнішого увійшли намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел; керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній; митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр; протоієрей Георгій Коваленко, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ; архімандрит Іона (Радзивіл); протоієрей Валерій Кравець.

Також Священним Синодом УПЦ утворено Комісію з прийому майна спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира. Її очолив архієпископ Хустський і Виноградівський Марк.