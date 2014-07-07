Терористи обстрілюють Луганський аеропорт із 6 танків і БМП-2 - Тимчук
20:04, 07 липня 2014Політика
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Про це повідомляє Дмитро Тимчук.
За словами Тимчука, терористи продовжують обстрілювати аеропорт у Луганську / airport.lg.ua
Терористи продовжують обстрілювати зайнятий силами АТО Луганський аеропорт.
Як написав на своїй сторінці в Facebook координатор руху «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, «сьогодні обстріл проводився з 6 танків і однієї БМП-2 бойовиків. Силовики відкрили мінометний вогонь у відповідь по позиціях терористів».
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Також терористи обстріляли блокпост сил АТО в Донецькій області. Бойовиків було придушено артилерійським вогнем у відповідь, зазначив експерт.
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