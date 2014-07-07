Бойовики з "Граду" обстріляли селище біля Луганська - ІО

20:10, 07 липня 2014
Політика
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Зафіксовано обстріл терористами з РСЗВ БМ-21 «Град» селища Металіст поблизу Луганська.

Система

Про це повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, обстріл вівся з боку населеного пункту Георгіївка.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Як повідомляв УНІАН, бойовики можуть використовувати для провокацій українську техніку, в тому числі системи "Град" та літаки, які були конфісковані в України в Криму.

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