Бойовики з "Граду" обстріляли селище біля Луганська - ІО
20:10, 07 липня 2014Політика
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Зафіксовано обстріл терористами з РСЗВ БМ-21 «Град» селища Металіст поблизу Луганська.
Система "Град". Ілюстрація / facebook.com/butusov.yuriy
Про це повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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За його словами, обстріл вівся з боку населеного пункту Георгіївка.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Як повідомляв УНІАН, бойовики можуть використовувати для провокацій українську техніку, в тому числі системи "Град" та літаки, які були конфісковані в України в Криму.
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