Терористи готують провокації з допомогою конфіскованого в Криму українського літака

"Штаб АТО спростовує таку інформацію. Є літак, який сідав на вимушену посадку, але це було в Дніпропетровській області, а не в Луганській", - сказала вона.

Проте на її думку, бойовики можуть використовувати українську техніку, у тому числі й літаки, які були конфісковані у України в Криму. "Усі наші літаки в нас. Наших літаків у бойовиків немає. Але в Росії перегнали нашу українську техніку, яка була в Криму. Її перегнали в Ростовську область в Міллерово. Зараз наші українські літаки перебувають у Міллерово", - сказала вона, додавши, що "тепер польоти вони можуть робити на наших українських літаках. Те ж саме й із системою "Град". 15 штук, які були захоплені в Криму".

Напередодні один з лідерів луганських сепаратистів Ігор Плотницький заявив, що в розпорядженні сепаратистів незабаром з'явиться своя авіація. "Один з українських літаків - Су-25 - був змушений зайти на посадку і ми його захопили. Він потребує легкого ремонту, після чого вступить у стрій. В армії ЛНР, нарешті, з'явиться своя авіація", - сказав Ігор Плотницький, не уточнивши, де саме був захоплений літак і звідки він планує злітати після ремонту, передає російська агенція ІТАР-ТАСС.

Цю інформацію спростували і джерела "Української правди" в штабі АТО. "Два літаки прибули в аеропорт Луганська, розвантажились, були обстріляні, але повернулися назад в місце дислокації", - сказав співрозмовник.

Крім цього, прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський в коментарі "Українській правді" також спростував інформацію про нібито захоплення літака. "Ні, це неправда. Для того, щоб використовувати авіацію, потрібно спеціальне обладнання й спеціальні вміння. Літак - це ж не автомобіль. Плюс авіаційний гас, який коштує дуже дорого. Заяви, які роблять у ДНР і ЛНР – це дезінформація, щоб компрометувати українську армію й показати свою значимість. Ця інформація неправдива, це 99,9%", - заявив Олексій Дмитрашковский.