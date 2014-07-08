Родичі Героїв Небесної сотні передали у АП свої вимоги, але наполягають на зустрічі з Порошенком
11:10, 08 липня 2014Політика
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Родичі загиблих на Майдані, які пікетують Адміністрацію президента з вимогою посмертно присвоїти їхнім близьким звання Герой України, передали співробітнику Адміністрації президента свої вимоги, але наполягають на зустрічі з Петром Порошенком.
Родичі Героїв Небесної сотні передали співробітнику АП свої вимоги, але наполягають на зустрічі з Порошенком / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, до мітингувальників вийшов представник Управління АП з питань звернень громадян Олександр Сивобород і забрав документи, в яких викладено їхні письмові вимоги.
Однак, незважаючи на це, пікетувальники не збираються розходитися.Читайте такожВР не підтримала запит до Порошенка щодо присвоєння Небесній Сотні звань "Герой України"
Як заявив один з родичів загиблих на Майдані: “Президента ми чекаємо ще 30 хвилин. Якщо ви не вийдете, ми зустрінемось у вас в кабінеті”.
Будівлю Адміністрації президента охороняють близько 10 правоохоронців, а також декілька осіб з батальйону “Київ-1”.
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