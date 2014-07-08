Родичі Героїв Небесної сотні передали у АП свої вимоги, але наполягають на зустрічі з Порошенком

Як передає кореспондент УНІАН, до мітингувальників вийшов представник Управління АП з питань звернень громадян Олександр Сивобород і забрав документи, в яких викладено їхні письмові вимоги.

Однак, незважаючи на це, пікетувальники не збираються розходитися.Читайте такожВР не підтримала запит до Порошенка щодо присвоєння Небесній Сотні звань "Герой України"

Як заявив один з родичів загиблих на Майдані: “Президента ми чекаємо ще 30 хвилин. Якщо ви не вийдете, ми зустрінемось у вас в кабінеті”.

Будівлю Адміністрації президента охороняють близько 10 правоохоронців, а також декілька осіб з батальйону “Київ-1”.