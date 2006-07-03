Оксана Білозір пропонує вихід з конституційної кризи

Зміну процедури складання присяги суддями Конституційного Суду України передбачає зареєстрований у Верховній Раді новий проект закону про внесення змін до статті 17 Закону "Про Конституційний суд України".

Його метою автор проекту – народний депутат від фракції «Наша Україна» Оксана БІЛОЗІР називає «встановлення процедури, що зробила б неможливим політичний або інший вплив як на Конституційний Суд, так і на окремих його суддів».

Зокрема, пропонується, щоб судді КСУ приймали присягу в залі засідань Конституційного суду не пізніше, ніж через місяць після призначення їх суддями Конституційного суду.

Також пропонується встановити, що на церемонію прийняття присяги запрошуються Президент, голова Верховної Ради, прем`єр-міністр, голова Верховного суду, інші офіційні особи.