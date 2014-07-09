Військові без втрат звужують кільце навколо Луганська та Донецька
За останні 48 годин українські військовослужбовці на Донбасі не зазнали втрат, а АТО має позитивну динаміку
За минулу ніч позиції силовиків обстрілювалися чотири рази: на прикордонному КПП "Довжанський", у Маринівці, Ільїнці та Дьяково, йдеться в сюжеті ТСН.
Українці відповідали прицільним вогнем на ураження, а поблизу Краматорського летовища українським десантникам вистачило лише підготувати зброю, як бойовики зникли.
Разом із тим, антитерористична операція має позитивну динаміку: війська та гвардійці просуваються вперед.
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За останню добу були проведені ретельно сплановані зачистки і встановлений повний контроль над Семенівкою та Костянтинівкою.
Кільце навколо Донецька із Луганськом стає щільнішим та потужнішим.
У той же час, переважна більшість цивільного населення у звільнених містах зустрічають і вважають українських силовиків не інакше, як визволителями.
Дехто з містян, навіть не маючи зайвого шматка хліба, намагаються пригощати військових.