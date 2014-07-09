У Слов'янську до приїзду Порошенка готували теракти

Про це з посиланням на слова самого президента у своєму твітері повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Диверсанти затримані.

"Президент Порошенко: за 40 хв до мого приїзду у Слов'янську виявили дві диверсійні групи, які мали на меті скоєння теракту. Їх затримали", - написав Цеголко.

Читайте такожПорошенко хоче переговорів зі "справжніми господарями Донбасу"

Президент Петро Порошенко у вівторок побував у Слов'янську, де серед іншого, висловив сподівання, що найближчим часом він відвідає Донецьк і Луганськ.