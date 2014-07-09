У Слов'янську до приїзду Порошенка готували теракти
00:30, 09 липня 2014Політика
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До приїзду президента Порошенка до Слов'янську були виявлені дві диверсійні групи, які планували теракт.
REUTERS
Про це з посиланням на слова самого президента у своєму твітері повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко.
Диверсанти затримані.
"Президент Порошенко: за 40 хв до мого приїзду у Слов'янську виявили дві диверсійні групи, які мали на меті скоєння теракту. Їх затримали", - написав Цеголко.
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Президент Петро Порошенко у вівторок побував у Слов'янську, де серед іншого, висловив сподівання, що найближчим часом він відвідає Донецьк і Луганськ.
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