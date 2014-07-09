На сході України ситуація дещо покращилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

За його словами, потрібно зробити все для того, щоб зникли блокпости і «щоб загальна ситуація була більш безпечною».Читайте такожУ Києві відбулася зустріч тристоронньої контактної групи Україна-ОБСЄ-РФ

Як сказав Боцюрків, триває «еескалація, і ми спостерігаємо за продовженням мирних консультацій, проте ми побачили ще й деякі недоліки».

Він зазначив, що Луганська і Донецька області є досить густозаселеними, і там «багато вразливого населення, включаючи дітей, і всі операції АТО мають враховувати це».

Боцюрків наголосив, що місії ОБСЄ не повністю вдається відвідувати певні місця у цих регіонах.Читайте такожОБСЄ прямо звинуватила Росію в окупації Криму - резолюція

За його словами, ОБСЄ була першою міжнародною організацією, яка вчора відвідала Слов'янськ. Він повідомив, що в місті тривалий час не було централізованого водопостачання. «Люди відчувають труднощі з отриманням коштів і з доступом до продуктових магазинів», - сказав Боцюрків. За його словами, дуже мало людей на вулицях і є відчуття «покинутості, настороженої тиші і порожнечі». Проте, як зауважив Боцюрків, влада намагається «налагодити життя».