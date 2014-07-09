У центрі Слов'янська мирні жителі з криками прогнали регіонала Левченка - ЗМІ

Жителі Слов'янська прогнали з площі перед міськрадою народного депутата від Партії регіонів Миколу Левченка, передає "ОстроВ".

Як повідомляє кореспондент видання, вони зробили це в образливій формі, викрикуючи: "Навіщо ти сюди приїхав...а. Пішов звідси на х...! Це ти все влаштував, це твої російські бандити прийшли нас убивати!".

Люди, які прийшли до міськради, в тому числі й отримувати гуманітарну допомогу, погрожували нардепу кулаками.

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Левченко намагався поговорити з ними і заспокоїти, але це не вдалося, і він поїхав.

У Слов'янську побував і голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута, який також поспілкувався з місцевими жителями. На нього реагували спокійно, запитували, коли налагодиться життя, з'явиться світло, вода, продукти у всіх магазинах, ділилися життєвими проблемами.

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Тарута відвідує звільнені міста другий день. Вчора він був у Слов'янську, сьогодні - у Слов'янську, Красному Лимані та Краматорську.