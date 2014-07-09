Порошенко, Меркель і Олланд не бачать, щоб РФ виконувала домовленості щодо Донбасу

Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося під час їхньої тристоронньої телефонної розмови.

Глава держави поінформував співрозмовників про ситуацію на сході України, зокрема, про звільнення від бойовиків протягом останніх днів п’яти міст у Донецькій області. Проте ситуація залишається напруженою через концентрацію терористів у Донецьку та надходження озброєння їм через російсько-український кордон.

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«При цьому співрозмовники констатували відсутність прогресу з боку Росії у виконанні раніше досягнутих домовленостей», - сказано у повідомленні.

Президент наголосив, що члени трьохсторонньої контактної групи відкриті для обговорення різних варіантів щодо місця та часу наступного засідання, але інша сторона не демонструє такої готовності.

Порошенко також звернув увагу на те, що пілот Збройних сил України Надія Савченко була захоплена бойовиками на території Луганської області і нещодавно виявлена у в’язниці російського міста Вороніж. Президент назвав неприпустимими випадки вивезення захоплених терористами заручників на територію Росії.

Крім того, президент висловив велику подяку Німеччині та федеральному канцлеру Ангелі Меркель за рішення про виділення 2,5 млн євро на потреби мешканців Слов’янська і Краматорська, які постраждали від дій терористів, що зруйнували інфраструктуру цих міст.

“Ми сприймаємо це рішення не лише як фінансову, але й дуже важливу моральна підтримку з боку країни ЄС”, - підкреслив Порошенко.

Президенти та канцлер обговорили подальші кроки щодо деескалації ситуації на Донбасі. Порошенко зазначив, що Україна цінує зусилля та підтримку Франції та Німеччини у питанні мирного врегулювання ситуації на Донбасі.