Терористи не зможуть завоювати серця жителів Донбасу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками громадських реформаторських рухів.

Порошенко зауважив, що українській владі за короткий час вдалось відновити найважливіші ділянки життєдіяльності у звільненому від терористів Слов'янську, в тому числі вже є електропостачання, через декілька днів буде вода.

"Щоб люди переконались, як живе мирне місто, а як живе місто, куди ця нечисть намагалася зібратися зі всього Донбасу", - наголосив він.

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Президент додав, що не завоювати терористам «серця людей, люди вже мають можливість дивитись не лише пропаганду іноземного телебачення, а й на власні очі переконатися, що є український військовий, Українська держава і як вона ставиться до своїх громадян».

"Немає сьогодні найбільшого завдання, ніж зберегти державу", - наголосив президент, зауваживши, що тема війни поглинає всі інші теми.

За його словами, саме з тих людей, які сьогодні йдуть до лав армії, народжується справжня нація.

Порошенко зауважив, що за короткий термін вдалось відновити боєздатність армії.

"Дивіться, пройшов місяць, за цей місяць ми вогневим рубежем закрили український кордон. Так, сьогодні ще хтось намагається протиснутись, але вони платять велику ціну - танки, вантажівки...", - наголосив президент.

Порошенко наголосив, що за десять днів сили АТО вдвічі зменшили територію бойових дій.

"Зараз проходить блискуча наймасштабніша операція військових, Національної гвардії", - сказав він.

"Ми продемонстрували, що українське військо сьогодні є дуже боєздатним", - наголосив Порошенко.

Президент додав, що сьогодні в українських військових високий бойовий дух.