Вночі бойовики обстріляли 5 блокпостів сил АТО і пункт пропуску «Должанський» - експерт

Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.

"Терористами здійснено мінометний обстріл пункту пропуску «Должанський». Також проти силовиків працювали снайпери бойовиків. 5 військовослужбовців поранені", - повідомив експерт.Читайте такожЗа два дні мінометних обстрілів бойовики випустили по «Должанському» близько 200 снарядів

Крім цього, у засідку потрапила колона сил АТО. 1 військовослужбовець загинув, 3 поранені.

"Протягом ночі бойовиками були обстріляні 5 блокпостів сил АТО в різних районах Донецької і Луганської областей. Один силовик отримав поранення", - йдеться в повідомленні.