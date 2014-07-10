Вночі бойовики обстріляли 5 блокпостів сил АТО і пункт пропуску «Должанський» - експерт
07:24, 10 липня 2014Політика
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Вночі бойовики обстріляли 5 блокпостів сил АТО і пункт пропуску «Должанський».
Вночі бойовики обстріляли 5 блок-постів сил АТО і пункту пропуску «Должанський» - експертизи / Фото: Міноборони
Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.
"Терористами здійснено мінометний обстріл пункту пропуску «Должанський». Також проти силовиків працювали снайпери бойовиків. 5 військовослужбовців поранені", - повідомив експерт.Читайте такожЗа два дні мінометних обстрілів бойовики випустили по «Должанському» близько 200 снарядів
Крім цього, у засідку потрапила колона сил АТО. 1 військовослужбовець загинув, 3 поранені.
"Протягом ночі бойовиками були обстріляні 5 блокпостів сил АТО в різних районах Донецької і Луганської областей. Один силовик отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
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