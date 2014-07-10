Обстановка на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"Найбільш складна обстановка зберігається в районах н. п. Донецьк, Горлівка, Луганськ, Антрацит, Краснодон. Впродовж доби бойовики мінували автомобільні та грунтові дороги по яким можуть пересуватися підрозділи сил АТО", - повідомляють у прес-центрі.

Терористи й надалі проводять обстріли житлових кварталів та звинувачують у цьому українських військових. Також вони вербують до свого ополчення місцеве населення та організовують підготовку й формування нових загонів бойовиків.Читайте такожШтаб АТО: за добу у зоні АТО загинуло 3 військовослужбовці, 27 - поранені

Терористи продовжують проводити провокаційні акції, обстрілюють мирних мешканців, руйнують об’єкти інфраструктури. Це спрямовано на формування негативного відношення до керівництва держави та її Збройних Сил, дискредитації їх на світовому рівні.

"23.40 здійснено обстріл з кулемета машини Урал в районі населеного пункту Муратово, авто потрапило в засідку. В ході бою 1 військовослужбовець загинув і 3 було поранено. 0.10-0.20 – здійснено обстріл з АГС-17 та стрілецької зброї один з блок постів на Луганщині. У відповідь було відкрито вогонь з мінометів та стрілецької зброї. Під час бою в полон було взято одного бойовика. Втрат нема", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, о 0.35 – 0.40 здійснено обстріл одного з блокпостів в районі населеного пункту Металіст. Ракети лягли з перельотом.

"21.05 -21.15. здійснено обстріл зі стрілецької зброї блокпосту в районі н.п. Соболівка. Втрат нема. 21.30 на фугасі підірвався БТР-80 в районі н.п. Червона зоря. 2 військовослужбовці загинуло, 6 поранено", - йдеться у повідомленні.Читайте такожБойовики у зоні АТО мінують дороги, на фугасі підірвалися українські БТР і БМП - Тимчук

Також повыдомляэться, що о 21.15 -21. 50 здійснено мінометний обстріл та обстріл зі стрілецької зброї (ПКМ, СВД) в напрямку н.п. Довжанський зі сторони села Бірюково. Поранено 7 військовослужбовців. З них 2 у важкому стані. 4 поранених належать ДПС.