Аваков: МВС починає атестацію «старої» міліції

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Починаємо атестацію «старої» міліції. Щось мені підказує, що 80% складу заповнять новачки - випускники вузів і офіцери, які прийшли на службу з бойових спецпідрозділів МВС", - заявив Аваков.

Крім цього, він повідомив, що вчора Віталій Колупай призначений начальником Краматорського міського УВС.Читайте такожБагатьом міліціонерам Слов'янська загрожує довічне ув'язнення - ЗМІ

"Ті, кому я довіряю міліцію Донецької і Луганської області - це ті, хто реально проявив себе у важкій ситуації. Віталій Колупай, у момент захоплення краматорський міліції, виніс і сховав 7 мішків зброї. Незважаючи на тортури спільників Гіркина в підвалі будівлі СБУ Слов'янська, не видав розташування зброї. Вийшов з полону терористів зі зламаними пальцями, ледь живий...", - підкреслив міністр.

Аваков також повідомив, що передав Краматорськоій міліції додаткові сили з Сум і Волині. За його словами, вийшов міцний загін.