У Слов'янську сапери знешкодили 2 тисячі вибухонебезпечних предметів

14:47, 10 липня 2014
Політика
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Тільки за останні 3 доби інженери виявили та вилучили у Слов’янську 2 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Сапери знешкодили дві тисячі вибухонебезпечних предметів / пресс-центр АТО

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"У всіх звільнених населених пунктах на Сході держави проводяться роботи з розмінування та відновлення об’єктів інфраструктури, доставці гуманітарних вантажів місцевому населенню. Відновлюється робота органів місцевого самоврядування та комунальних служб", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сапери вже завершили обслідування територій на предмет закладених мін між Ізюмом та Слов`янськом

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