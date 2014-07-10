У Слов'янську сапери знешкодили 2 тисячі вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"У всіх звільнених населених пунктах на Сході держави проводяться роботи з розмінування та відновлення об’єктів інфраструктури, доставці гуманітарних вантажів місцевому населенню. Відновлюється робота органів місцевого самоврядування та комунальних служб", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сапери вже завершили обслідування територій на предмет закладених мін між Ізюмом та Слов`янськом.