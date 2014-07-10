Нацгвардія завершила розмінування території між Ізюмом і Слов'янськом
10:57, 10 липня 2014Політика
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У населених пунктах між Ізюмом та Слов`янськом (Донецька область) закінчилося оперативно-профілактичне опрацювання території на предмет закладених мін, вибухонебезпечних речових та вибухівки.
Нацгвардія завершила розмінування / Прес-центр АТО
Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії.
За даними прес-служби, у Слов’янську триває робота з відновлення нормальної життєдіяльності та інфраструктури.
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Поранених серед сил Національної гвардії України немає, сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що терористи ведуть на Донбасі мінну війну, використовуючи в тому числі і заборонені протипіхотні міни.
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