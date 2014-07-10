Нацгвардія завершила розмінування території між Ізюмом і Слов'янськом

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії.

За даними прес-служби, у Слов’янську триває робота з відновлення нормальної життєдіяльності та інфраструктури.

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Поранених серед сил Національної гвардії України немає, сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що терористи ведуть на Донбасі мінну війну, використовуючи в тому числі і заборонені протипіхотні міни.