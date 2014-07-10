Батальйон Нацгвардії привіз до Києва трофейні прапори "ДНР" зі звільненого Слов'янська

Другий батальйон Національної гвардії, який було сформовано з самооборони Майдану, повернувся до Києва після звільнення Слов'янська, повідомляє кореспондент ТСН.

Хлопці приїхали до столиці у відпустку, вони відпочиватимуть три тижні, після чого повернуться нести службу на Сході України. З собою гвардійці привезли прапори так званої ДНР, які особисто знімали з адмінбудівель у Слов'янську, а на їхньому місці встановлювали українські прапори.

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Як розповіли гвардійці, після розвідки бійці зайшли до центру Слов'янська за 15 хвилин, причому бойових машин у гвардійців не було – заходили або на власному, або на орендованому транспорті. Гвардійці розповіли, що підіймались на будівлю міськради під прицілами снайперів-терористів, але, знаючи це, все одно підняли український прапор. Жодного пострілу не було.

Нагадаємо, у звільненому Слов'янську сили АТО знайшли після терористів неймовірно величезний арсенал зброї.