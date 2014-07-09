У Слов'янську триває робота з відновлення життя міста

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної гвардії.

"Вже налагоджений рух приміських потягів, починає функціонувати залізничний вокзал. Сама будівля вокзалу зазнала незначних пошкоджень, розбиті в основному вікна. Залізничні полотна, які були зруйновані, будуть відновлені найближчим часом, і сполучення буде налагоджено в усіх напрямках.

Підрозділи МВС та Національної гвардії беруть участь у відновленні нормальної життєдіяльності Слов'янська", - сказано у повідомленні.

Окрім того, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком командувач Національної гвардії Степан Полторак доповів про хід операції щодо звільнення населених пунктів.

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"Сьогодні Національна гвардія активно прочісує Слов'янськ, Краматорськ та прилеглі міста. Терористи залишили дуже багато боєприпасів, і ми повинні вберегти кожного мирного жителя, щоб жоден із них не постраждав від ворожої зброї", - зазначив командувач.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили терористів зі Слов’янська, що був захоплений в середині квітня.