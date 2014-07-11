Заяви "влади" Криму про ліквідацію Меджлісу є геноцидом – Мін’юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу щодо ситуації із дотриманням прав людини у АР Крим.

Петренко підкреслив, що останні заяви самопроголошеної влади Криму про те, що вони розглядають питання ліквідації Меджлісу - ”це не що інше, як геноцид, порушення всіх можливих не тільки юридичних, але й людських норм з їхнього боку”.

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”Навіть питання компенсації збитків (через анексію Криму) відходить на другий план, коли читаєш заяву, в якій вказано, що вбито військовослужбовця ЗСУ, закатовано кримського татарина, викрадено журналіста. Ці речі є більш чутливими... ці факти нелюдського поводження і фактично злочинів, які можна прирівняти до часів фашистської Німеччини з боку РФ вони повинні стати основою окремого міжнародного кримінального суду проти тих представників російської влади, які розпочали цю агресію”, - підкреслив Петренко.