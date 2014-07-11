За добу в зоні АТО загинули 3 військовослужбовці, 12 – поранені

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули 3 військовослужбовці, 12 – поранені.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у соцмережі. Прес-офіцер АТО Вячеслав Селезньов підкреслив, що троє військовослужбовців геройські загинули у зоні конфлікту. Зокрема, 7 військослужбовців були поранені в результаті мінометного обстрілу в районі Д’яково. 2 силовиків мають тяжкі поранення. Як повідомлялося вчора, в зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) минулої доби загинуло троє військовослужбовців, 27 поранено.

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