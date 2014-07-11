За добу в зоні АТО загинули 3 військовослужбовці, 12 – поранені
08:02, 11 липня 2014Політика
0 0
За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули 3 військовослужбовці, 12 – поранені.
За добу у зоні АТО загинули 3 військовослужбовці, 12 – поранені./ Фото: Минобороны
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у соцмережі.
Прес-офіцер АТО Вячеслав Селезньов підкреслив, що троє військовослужбовців геройські загинули у зоні конфлікту.
Зокрема, 7 військослужбовців були поранені в результаті мінометного обстрілу в районі Д’яково. 2 силовиків мають тяжкі поранення.
Як повідомлялося вчора, в зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) минулої доби загинуло троє військовослужбовців, 27 поранено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter