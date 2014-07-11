Бойовики обстріляли з зенітних установок ЗУ-23 Донецький аеропорт - Тимчук

Про це в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тімчук.

Зокрема, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли блокпост біля н.п.Райгородка (Луганська обл.); з мінометів обстріляли блок-пост поблизу н.п. Стара Краснянка (Луганська обл.).Втрат серед силовиків немає.Читайте такожУкраїнські військові відбили штурм аеропорту Донецька - РНБО

Крім цього, з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляний опорний пункт сил АТО поблизу н.п.Зеленополье (Луганська обл.). Обстріл вівся з боку держкордону з Росією. Дані щодо втрат уточнюються, підкреслює Тимчук.

"З мінометів обстріляли блок-пост поблизу н.п. Дяково (Луганська обл.). Серед військовослужбовців 7 поранених. З мінометів обстріляли блок-пост поблизу н.п.Маринівка (Донецька обл.). Без жертв", - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ районі Луганська десантники знищили угруповання бойовиків та установку БМ-21 "Град"

Також обстрілу з мінометів та зенітних установок ЗУ-23 Донецький аеропорт, контрольований силами АТО.