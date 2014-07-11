У Херсонській області в машині з Криму знайдено понад $100 тис.
14:08, 11 липня 2014Політика
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На контрольному посту "Каланчак" в Херсонській області під час ретельного огляду автомобіля, який слідував на материкову територію з Криму, було виявлено $102,5 тис.
За попередньою версією, гроші йшли терористам / фото ZN.UA
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, за попередньою інформацією, ці кошти призначалися для фінансування терористичних угруповань.
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