У Сєвєродонецьку терористи встановили міномети на даху будинку

Так, за його даними, "на даху будинку №25 по шосе Будівельників, сепаратисти встановили важку зброю на дах будинку", передає Українська правда.

"Це сталося вже в п'ятницю, після того, як формування Нацгвардії підійшли до міста і знаходяться в декількох кілометрах з боку Новоайдару", - написав Сергій Самарський.

"Спроби мешканців будинку перешкодити встановленню гранатометів, не увінчалися успіхом. Під дулами автоматів, озброєння було встановлено", - додав він.

Біля цього будинку "знаходиться тролейбусне депо, всередині якого знаходяться 2 школи - №14 і №20 і дитячий садок №41".

Як відомо, у четвер жителі Сєвєродонецька пообіцяли винести терористів з міста на вилах за те, що ті обстріляли житловий квартал.