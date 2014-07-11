Порошенко: За кожне життя військових бойовики заплатять десятками й сотнями своїх
Президент України Петро Порошенко запевнив, що за кожне життя українських військових бойовики заплатять десятками й сотнями своїх.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на нараді з силовиками з приводу застосування бойовиками проти Збройних сил України установок «Град» російського виробництва.
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Президент заявив, що так само, як було знайдено та затримано групу терористів під керівництвом бойовика «Гроза», що збили з ПЗРК «Ігла» український гелікоптер сил АТО, що призвело до втрат військових, так само будуть знайдені і знищені всі, хто сьогодні застосовували «Град» проти військовослужбовців Збройних сил України.
«За кожне життя наших військових бойовики заплатять десятками й сотнями своїх. Жоден терорист не уникне відповідальності, кожен отримає по «заслугах»», - наголосив Порошенко.
Президент зазначив, що сьогодні усі військовослужбовці, які захищають кордон, аеропорти Донецька, Луганська та інші міста і населені пункти під обстрілом, щохвилини ризикуючи життям, – є героями, в яких вірить вся Україна.
«Держава шанує своїх героїв і пам’ятає кожного, хто віддав найцінніше, захищаючи її - життя», - підкреслив президент.
Глава держави також відзначив дії військовослужбовців на звільнених територіях.
«Дуже важливо, що з першої секунди звільнення міст українські військові ведуть себе надзвичайно відповідально, віддаючи свої сухпаї, воду та все, що мають, місцевим жителям», - сказав він.
Президент високо оцінив роботу інженерно-саперних підрозділів, які за останній час знищили більше ста мін і фугасів.
Він наголосив на необхідності поліпшення ситуації щодо забезпечення службовців засобами особистого захисту.
«Важливо, щоб кожен військовослужбовець, який знаходиться на блокпосту, був оснащений бронежилетом та всім необхідним», - наголосив глава держави.