Акредитованим в Україні дипломатам показали зброю, вилучену у терористів в зоні АТО

На виставці, що сьогодні відкрилася в Музеї Великої Вітчизняної війни, співробітники СБУ, Міністерства оборони та МВС продемонстрували запрошеним дипломатам, які акредитовані в Україні, зброю, а також документи, які свідчать про російське походження озброєння та людей, які воюють на боці терористів на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей захід прибула чимала кількість дипломатів, натомість посла РФ Михайла Зурабова помічено серед них не було.

Водночас, речник МЗС Євген Перебийніс не зміг сказати, скільки саме дипломатів відгукнулось на запрошення української сторони.

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Заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий наголосив на важливості проведення цієї виставки. “Українські громадяни повинні знати, яким чином відбувається по суті неоголошена війна. Але при цьому, я думаю, що ці факти і ці свідчення можливо остудять гарячі голови і дадуть можливість реалізувати мирний план президента”, - сказав Чалий.

Він нагадав, що план президента якраз і передбачає двостороннє припинення вогню, здачу зброї, після чого можна буде говорити про якісь подальші рухи. “Він зауважив, що поки з міжнародною спільнотою є домовленості про гуманітарні проекти на сході країни, зокрема існують домовленості про відновлення інфраструктури в тих містах, які визволяються від бойовиків”.

Чалий підкреслив, що саме на гуманітарних проектах потрібно сконцентруватися, а зброя має залишатись лише на таких виставках.

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“Ця виставка є символічною і вона дає дуже багато роздумів для громадян осмислити ситуацію, з якою Україна стикнулась сьогодні”, - сказав Чалий.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Києві на території меморіального комплексу Національного музею Великої Вітчизняної війни відбудеться офіційне відкриття виставки доказів причетності Росії до підтримки терористів, які діють на сході України.

В експозиції виставлені захоплені українськими військовими документи, зброя та бойова техніка, які були передані бойовикам з РФ.

Фотогалерея "Військова техніка бойовиків, захоплена силами АТО"