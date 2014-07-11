На Донеччині через обстріл люди залишилися без світла

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Донецькобленерго» (ДТЕК).

Згідно з повідомленням, 11 липня в результаті обстрілу з повітря в Дзержинському районі були пошкоджені лінії електропередачі, що живлять підстанції «Центральна Артем», «Північна» і «Центральна Щербинівка». В результаті без електроенергії залишилася центральна частина міста Дзержинськ, частково селище Кірова і місто Артемове, а також шахта Центральна. В даний час співробітники «Донецькобленерго» (ДТЕК), а також бригади ДТЕК високовольтних мереж відновлюють пошкоджене обладнання.

Читайте такожУ Слов'янську відновили енергопостачання - Порошенко

У повідомленні також наголошується, що окрім знеструмлених об'єктів в Дзержинському районі без електроенергії досі залишаються мешканці 30 населених пунктів у Слов'янському, Краснолиманському, Шахтарському, Артемівському і Мар'їнському районах. Незважаючи на складні умови енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання. У ремонтних роботах задіяні 40 бригад і 48 механізмів.

У «Донецькобленерго» (ДТЕК) констатували, що сьогодні, 11 липня, співробітники їхньої компанії вже відновили високовольтну лінію ВЛ-110 «СлавТЕС-Райгородська» і підстанцію «Райгородська», яка подає електроенергію на насосну станцію, що постачає питною водою Слов'янськ, Краматорськ, Дружковку і Костянтинівку. Також відновлена лінія електропередачі 110 кВ «СлавТЕС-Артемівськ», що дасть можливість ввести в дію насосні 1 і 2 підйому каналу «Сіверський Донець-Донбас».

Крім того, енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання підстанції 35 кВ «Сніжнянська-2». Це дозволить включити в роботу 33 трансформаторні підстанції та подати напругу в 8 населених пунктів Шахтарського району, викладено в повідомленні.