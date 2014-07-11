У Сніжному терористи розмістили свої бойові позиції в густонаселених районах міста

Про це УНІАН повідомили департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні підкреслили, що терористи, розуміючи своє безсилля у відкритому бою з силами АТО, розміщують свої бойові позиції в густонаселених районах.

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Так, в Сніжному біля магазину «Фуршет» і будівлі Управління Пенсійного фонду України облаштовані позиції для БТРів, а також складські приміщення зі зброєю та «комендатура». На території міського військкомату представники самопроголошеної «ДНР» створили базу, де знаходяться гармати і вантажівки. На території церкви та пожежної частини розташовані мінометні розрахунки.