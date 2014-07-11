У Луганську сили АТО знищили колону важкої техніки бойовиків

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, цю інформацію йому повідомили безпосередньо з місця події члени його організації, а також місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

За його словами, в Луганську, в селищі Видне українська армія відкрила у відповідь вогонь по скупченню важкої техніки бойовиків. "Після години безперервного обстрілу терористами аеропорту в Луганську артилерійським вогнем у відповідь при підтримці авіації українськими військовими (близько 18.00) знищена колона техніки бойовиків",- повідомив Дмитро Снєгирьов.

При цьому він додав, що "по клубах диму, який в даний час видно досить далеко і добре, можна судити про те, що знищено приблизно 10-15 одиниць важкої техніки - танків і БТРів".