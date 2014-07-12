Чубаров: повернення Криму стане гідним завершенням визволення України від терористів

Про це в ефірі "Шустер Live" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Обозреватель.

Він закликав, щоб ніхто в Україні не забував ні про Крим, про кримчан.

"Я хочу, щоб ви не забували, що є Крим і люди в Криму ... Вони думають про те, коли Крим повернеться в Україну", - сказав Чубаров.

Він прокоментував попередження від "прокурора" Криму Наталії Поклонської.

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"Мені заборонили в'їзд на територію РФ. Я як людина виходжу з того, що кожна держава має суверенне право когось не допускати на свою територію. Але я не розумію одного: чому мені заборонили в'їзд в Крим, на територію України, на мою батьківщину?... Дійсно, самопроголошений прокурор, яку всі знають під таким ім'ям, як Няша, або пані Поклонська. Її вже весь світ знає. Я зустрічався з депутатами і вони мене запитують: "Як там прокурор-няша?" Вони думають, що це її прізвище. Вона принесла попередження за мою екстремістську діяльність", - розповів Чубаров.

Глава Меджлісу впевнений, що тепер заборонити в'їзд в Крим можуть багатьом.