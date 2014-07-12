Бойовики далі обстрілюють позиції українських військових: 7 загинули, 33 поранені

Банди бойовиків продовжують підступно обстрілювати позиції українських військових.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

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О 23.40 - 00.10 здійснено мінометний обстріл зі сторони населеного пункту Теплична у бік району населеного пункту Металіст. Напад відбито, втрат нема. Обстріл блокпосту зі сторони Рубіжне стався о 3.30-3.45. Напад також відбито без втрат.

Згодом мінометний обстріл стався в районі населеного пункту Кряковка.

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У прес-центрі АТО також повідомили, що в ході зачистки населеного пункту Сіверськ на фугасі підірвався 1 військовослужбовець внутрішніх військ.

Крім того, о 00.45-02.00 здійснено обстріл позицій з БМ-21 «ГРАД». За попередніми даними, вогонь вівся з боку кордону РФ: блокпост в районі Краснодону – поранено 10 військовослужбовців; блокпост населений пункт Нижнє Деревечко – загинув 1, отримали поранення 3; в районі населеного пункту Дяково – поранення отримали 10.

Також здійснено обстріл з міномету інженерної переправи в районі населеного пункту Кожевня, пропускного пункту Дяково. 1 загинув, 4 поранено.