Порошенко проводить нараду з керівниками силових відомств

Про це йдеться в повідомленні на офіційному Твіттері Адміністрації президента.

Президент України Петро Порошенко проводить нараду з керівниками силових відомств. Читайте такожРосія змінила формат військової агресії проти України - ІС "Президент проводить нараду з керівниками силових відомств. Обговорюється тактика подальших дій", - йдеться в повідомленні на офіційному Твіттері Адміністрації президента.

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