Порошенко проводить нараду з керівниками силових відомств

11:38, 14 липня 2014
Політика
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Про це йдеться в повідомленні на офіційному Твіттері Адміністрації президента.

Фото: УНІАН

Президент України Петро Порошенко проводить нараду з керівниками силових відомств.

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"Президент проводить нараду з керівниками силових відомств. Обговорюється тактика подальших дій", - йдеться в повідомленні на офіційному Твіттері Адміністрації президента.

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