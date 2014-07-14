Порошенко проводить нараду з керівниками силових відомств
11:38, 14 липня 2014Політика
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Про це йдеться в повідомленні на офіційному Твіттері Адміністрації президента.
Разом з керівниками силових відомств Порошенко обговорює тактику подальших дій / Фото: УНІАН
Президент України Петро Порошенко проводить нараду з керівниками силових відомств.
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"Президент проводить нараду з керівниками силових відомств. Обговорюється тактика подальших дій", - йдеться в повідомленні на офіційному Твіттері Адміністрації президента.
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