Протягом доби бойовики шість разів атакували сили АТО - РНБО
13:42, 14 липня 2014Політика
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Протягом доби бойовики шість разів атакували блокпости та позиції сил Антитерористичної операції (АТО).
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.
За його словами, обстріли були здійснені в районі населених пунктів Стара Краснянка, Поріччя, Калинове, Підгорівка, Маринівка та Луганськ.
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Також сьогодні вночі терористи здійснили спроби прорватись через блокпост у районі Зеленопілля. Під час бою українські військові знищили два автомобілі, які перевозили бойовиків. Серед українських військових втрат немає.
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