У Полтаві після пікету склав повноваження військком, звинувачений у закликах до сепаратизму

Про це пише місцеве видання Вполтаве.инфо.

"Сьогодні вранці, після вчорашньої публікації на інтернет-порталі Vpoltave.info «Військком Полтавщини за приєднання Південно-Східної України до Росії» громадськість Полтави прийшла в Полтавський обласний військкомат. У даній статті були опубліковані скріншоти зі сторінки (військкома Бориса - ред.) Павлова в соцмережі «Однокласники» з фактами його проросійських поглядів, проте через годину після виходу публікації аккаунт було видалено", - повідомляє видання.

Борис Павлов вийшов у хол військкомату до людей, сказав, що розуміє причину, з якої вони прийшли до нього, підтвердив факт існування його сторінки в соціальній мережі «Однокласники» і те, що він вчора ввечері її видалив.

Голова ГО «Громадський контроль Полтавщини» Андрій Храмов запропонував Борису Павлову добровільно, на час проведення розслідування, скласти свої повноваження.

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На місце події прибули народний депутат України Юрій Бублик та голова Полтавської обласної ради Петро Ворона зі своїм заступником Володимиром Марченком.

Депутати спільно з полтавчанами вимагали від Павлова скласти свої повноваження на час перевірки СБУ за фактом його публікацій на «Однокласниках». Через півгодини Борис Павлов видав наказ, в якому переклав свої повноваження на свого заступника Анатолія Манжоса.

Представники Полтавського СБУ, які прибули на місце події, обіцяли розслідувати справу в найкоротші терміни.