РФ запросила спостерігачів ОБСЄ на пункти пропуску на кордоні з Україною

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті МЗС Росії.

«У зв`язку з обстановкою, що різко загострилася, у районі проведення Києвом силової операції на південному сході України російська сторона, у порядку доброї волі і не чекаючи встановлення режиму припинення запрошує спостерігачів ОБСЄ на пункти пропуску «Донецьк» і «Гуково» на російсько-українському кордоні», - зазначається у повідомленні.

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Сьогодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров надіслав відповідного листа президенту Швейцарії, чинному голові ОБСЄ Дідьє Буркхальтеру. Одночасно Росія вносить до ОБСЄ проект рішення постійної ради організації про розміщення спостерігачів. «Розраховуємо, що цей документ буде схвалено у найкоротші терміни», - наголошується у повідомленні.

У МЗС РФ переконані, що цей крок сприятиме створенню сприятливих умов для реалізації завдань швидкого припинення насильства, початку інклюзивного і транспарентного загальноукраїнського діалогу, сформульованих у Женевській заяві від 17 квітня і Берлінської декларації від 2 липня.