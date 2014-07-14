Росія почала кампанію з нейтралізації захисту Савченко – правозахисники
Сестра української льотчиці Надії Савченко Віра скасувала свою поїздку до Російської Федерації через загрозу можливого затримання.
Про це повідомляє Фонд "Відкритий Діалог".
Як стверджує консул України в Російській Федерації Геннадій Брескаленко, слідчий у справі Савченко Дмитро Маньшин повідомив йому про свій намір допитати Віру.
Прогнозуючи можливе затримання і тиск на сестру, сторона захисту рекомендувала Вірі утриматися від поїздки.
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"Тиск на Віру Савченко - це лише перший етап у кампанії з нейтралізації захисту Надії, яку розпочала РФ", - прокоментував представник Фонду Андрій Вальчишин.
"Найближчим часом ми очікуємо спроби дискредитації і тиску не лише щодо близьких Надії, але також на адресу адвокатів, зокрема Марка Фейгіна, нашого Фонду та інших правозахисників", - додав він.
"За нашими даними, кампанію з дискредитації захисту Надії Савченко курирує радник Путіна Владислава Сурков, якого вважають організатором антиукраїнської кампанії в російських ЗМІ в цілому і з висвітлення бойових дій на Сході України зокрема", - повідомив Вальчишин.