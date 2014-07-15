З території Росії був обстріляний прикордонний пункт «Красна Талівка» - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Бойовики та російські найманці продовжують здійснювати спроби передислокувати на територію України автомобільну та бронетанкову техніку. Обстрілюють місця перебування прикордонних підрозділів», - зазначив він.Читайте такожТимчук: за ніч бойовики 6 раз обстріляли бійців АТО, є загиблі

«Впродовж доби з автоматичної зброї з території Росії було здійснено обстріл прикордонних нарядів на ділянці відділу прикордонної служб «Красна Талівка» Луганського загону. На цій же ділянці було підірвано три радіокерованих фугаси», - наголосив Лисенко.