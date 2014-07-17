Порошенко вітає підсумкову заяву Євроради щодо України

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Європейська Рада зробила важливий крок на підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Наш постійний діалог дав результат", - написав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня Єврорада оголосила про розширення санкцій проти Росії. Він також доручив Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.