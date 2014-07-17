Родичі військових пікетують АП і вимагають зустрічі з Порошенком
11:26, 17 липня 2014Політика
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Близько півтори сотні родичів військових з 72 бригади, які зараз перебувають в зоні АТО, зібралися під Адміністрації президента і вимагають зустрічі з Петром Порошенком.
Люди вимагають зустрічі з Порошенком / ТСН
Люди прийшли зі скаргами від своїх рідних, за їхніми словами, учасники бойових дій жаліються, що досі залишаються без потрібного військового оснащення, банально не мають їжі і питної води, передає ТСН.
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Вчорашня зустріч родичів, які приїхали з Білої Церкви і Кагарлику, з заступником міністра оборони батьків не задовольнила, тому сьогодні вони вимагають зустрічі з президентом, щоб він особисто їх вислухав.
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