Родичі військових пікетують АП і вимагають зустрічі з Порошенком

Люди прийшли зі скаргами від своїх рідних, за їхніми словами, учасники бойових дій жаліються, що досі залишаються без потрібного військового оснащення, банально не мають їжі і питної води, передає ТСН.

Читайте такожДелегацію родичів учасників АТО запросили до Адміністрації президента

Вчорашня зустріч родичів, які приїхали з Білої Церкви і Кагарлику, з заступником міністра оборони батьків не задовольнила, тому сьогодні вони вимагають зустрічі з президентом, щоб він особисто їх вислухав.