Безсмертний пропонує Януковичу визначитися з своїми ”хотєлками”

Фракція Партії регіонів вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО як ініціатор проведення круглого столу влади та опозиції повинен очолити його і вести переговорний процес за участю усіх політичних сил, представлених у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам народний депутат, перший заступник голови політвиконкому Партії регіонів Василь ДЖАРТИ.

За його словами, для Партії регіонів це є принциповою позицією.

Водночас лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сказав журналістам, що він «вперше про це чує» - про те, що Партія регіонів наполягає на участі у круглому столі Президента України. Проте він вважає такий варіант можливим.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що «єдиним інструментом розв’язання ситуації є діалог». За його словами, вже всім стало очевидно, що «ультиматуми і все інше – це дурниці».

На думку лідера фракції «Наша Україна», спочатку фракція Партії регіонів має чітко визначитися зі своїми вимогами і «виробити свою позицію, оскільки вона у них весь час змінюється». «Якщо не хочуть діяти по Конституції України і по регламенту, то скажу на їхньому жаргоні: нехай визначаться зі своїми «хотєлками», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зауважив, що спочатку Партія регіонів висувала чотири пункти вимог, а тепер їхня кількість зросла до 12-ти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України відмовилися брати участь у роботі круглого столу влади та опозиції у зв’язку з відсутністю лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ пояснив, що Партія регіонів не вважала доцільною присутність свого лідера на першому етапі проведення круглого столу влади та опозиції.

Перед цим фракція КПУ заявила, що не братиме участі у круглому столі. На думку комуністів, зараз відбувається боротьба за владу, за портфелі, і тому вони не хочуть брати в цьому участі.

Фракція Партії регіонів блокує сесійну залу ВР з 27 червня. “Регіонами” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.