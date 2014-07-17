Поблизу аеропорту Луганська знайдені тіла чотирьох військових

Про це повідомляє прес-секретар луганської міліції Тетяна Погукай. Її цитує УП.

"У Лутугінському районі 16 липня на перехресті автодоріг Н-21 " Луганськ-Лутугіно" і Е-40 " Луганськ-Аеропорт" виявлені залишки обгорілої техніки: автомобіль "ЗІЛ-131" д/н 8251Е9 і БТР, на рамі якого є табличка з текстом "Т07ПТ4633", - сказано в повідомленні.

"Також виявлені обгорілі рештки чотирьох чоловіків у військовій формі. На місці події виявлений бронежилет "Корсар М3" з маркуванням -317784? (інші цифри оплавлені), металевий казанок для готування їжі зі слідами термічної деформації, на дні якого є напис "Андрейків"", - повідомила вона.

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Крім того знайдений фрагмент шеврона з малюнком парашутного купола, герба України й написом "десант".

Анкетні дані загиблих військовослужбовців установлюються.